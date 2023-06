Letzter Spieltag in der Oberliga Nettetal gewinnt Torspektakel gegen Sonsbeck

Das Spiel war in der Folge weiter unterhaltsam, denn in der 18. Minute hämmerte Denis Massold den Ball unter die Latte zum 2:2. Für Drilon Istrefi war die Partie hingegen früh beendet, er musste in der 27. Minute gestützt den Platz verlassen. Nur eine Minute später fiel dann der nächste Treffer: Servet Furkan Aydin köpfte nach einem Freistoß zum 3:2 für die Sonsbecker ein (28.). Mit diesem Spielstand ging es anschließend auch in die Halbzeitpause.