Seit 2017 im Traineramt Warum Florian Wittkopf bei Viktoria Rheydt aufhört

Im Sommer 2017 übernahm Florian Wittkopf das Traineramt bei Viktoria Rheydt und führte die Mannschaft in seiner Premierensaison gleich von der B-Liga in die Kreisliga A. In den folgenden Jahren etablierte er den Verein in der Spielklasse. Am Saisonende verlässt Wittkopf die Viktoria Rheydt nun nach sechs Jahren auf eigenen Wunsch, wie der Verein in einer Pressemitteilung am Dienstag schrieb.