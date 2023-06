Endspiel zwischen Odenkirchen und Türkiyemspor Aufstiegsrennen entscheidet sich vor über 1000 Zuschauern

Es ist schon ein paar Wochen her, da prognostizierte Ufuk Isik, Trainer des A-Ligisten Türkiyemspor Mönchengladbach, mit einer gewissen Vorfreude, dass am letzten Spieltag der Saison gegen die SpVg Odenkirchen noch einiges auf dem Spiel stehen könnte. „Ich habe zuletzt immer gesagt: Wie schön wäre es, wenn es im direkten Duell am letzten Spieltag noch um die Meisterschaft zwischen Oden­kirchen und uns gehen würde. Das wäre doch ein unfassbares Match“, so Isik.