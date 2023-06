Deutsche Jahrgangsmeisterschaften in Berlin Was die DJM über die Nachwuchsarbeit der SG Mönchengladbach verraten

Denn auch seine Zeit über die 400-Meter-Freistil hätte ihm ein Finalticket gesichert, weil die Wettkampfrichter beim Start allerdings ein leichtes Zucken des 13-Jährigen wahrgenommen hatten, wurde Julius Bodenburg nachträglich disqualifiziert. Dass es für den SG-Schwimmer nicht für einen Platz auf dem Treppchen gereicht hat, obwohl er zuvor in der deutschen Rangliste seiner Altersklasse in den Top-Drei stand, führt sein Trainer auf mehrere Faktoren zurück: die starke Konkurrenz an diesem Tag, eine gewisse Ehrfurcht vor der Kulisse und eine Erkrankung im Vorfeld. „Aber wenn Julius so weitermacht, dann kann man noch viel von ihm erwarten“, so Polensky weiter.