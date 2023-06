Klassenerhalt bereits sicher Union Nettetal geht ohne Druck ins Oberliga-Saisonfinale

Nach einem trainingsfreien Dienstag starteten die Nettetaler erst am Mittwoch in die Trainingswoche und hatten dort auch noch einmal Probespieler zu Gast. Am Freitag stand ein Mannschaftsabend auf dem Schützenfest in Breyell auf dem Plan. „Das haben die Jungs sich verdient. Ich finde es aber auch wichtig, dass der Verein bei solchen lokalen Veranstaltungen präsent ist. Wir haben eine gute Mischung als Spielvorbereitung gewählt, um auch die letzte Woche der Saison zu genießen“, so der SCU-Coach.