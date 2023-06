Wichtige Qualifikation im Jugendfussball Nachwuchs spielt noch um den Einzug in die Niederrheinliga

Noch verabschieden sich die Jugendmannschaften der Region nicht in die Sommerpause – denn für einige von ihnen steht im Juni noch die wichtige Qualifikation für die Niederrheinliga der Saison 2023/2024 an. Dazu hat der Fußballverband Niederrhein (FVN) in dieser Woche die Qualifikationsgruppen für die männlichen U19, U17 und U15, sowie für die weiblichen U17 und U15 ausgelost. Nur der jeweils Erste der Vierergruppen darf in der kommenden Saison sicher in der zweithöchsten Jugendliga an den Start gehen.