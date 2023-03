Von der Oberliga bis zur Kreisliga B So funktioniert der Auf- und Abstieg in der Fußballsaison 2022/2023

Absteiger: Der Fußballverband Niederrhein hat festgelegt, dass aus den drei Landesligen insgesamt elf Mannschaften absteigen werden – unabhängig vom Ausgang der restlichen Ligen. Hier muss also keine Mannschaft im Abstiegskampf den bangen Blick auf andere Spielklassen werfen. Aus der Landesliga Gruppe 2 (Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Kleve-Geldern, Moers, Oberhausen und Bottrop, Rees und Bocholt) und Gruppe 3 (Essen, Remscheid, Solingen, Wuppertal und Niederberg), in denen jeweils 14 Mannschaften an den Start gehen, steigen vier Teams sicher ab. Aus der kleineren Gruppe 1 (Düsseldorf, Grevenbroich-Neuss, Kempen-Krefeld, Mönchengladbach-Viersen), die mit 13 Vereinen spielt, erwischt es am Ende drei Mannschaften. Hintergrund dieser klaren Festlegung: Beim realistischen Szenario, dass sechs Teams aus der Oberliga absteigen, umfasst der Niederrhein so in der kommenden Saison 40 Mannschaften, die dann in zwei 20er-Ligen eingeteilt werden.