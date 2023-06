Aufsteiger stehen fest Viktoria Rheydts Reserve sichert letztes Ticket der B-Liga

Am Mittwochabend fiel in der Kreisliga C Mönchengladbach-Viersen die Entscheidung über den letzten Aufsteiger zur Kreisliga B in der Saison 2023/24. Nachdem sich als Meister der Aufstiegsrunden bereits der 1. FC Viersen III und Rot-Weiß Hockstein II den Aufstieg gesichert haben, waren zunächst Überkreuzspiele der Gruppenzweiten und -dritten angesetzt, um die beiden Teams für das Finalspiel um den dritten Aufsteiger zu ermitteln.