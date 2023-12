Finanznöte in Mönchengladbach Viele Unternehmen können Kredite nicht bezahlen

Mönchengladbach · Das Risikobarometer der IHK Mittlerer Niederrhein und der Auskunftei Creditreform zeigen: Nirgends in der Region ist die Finanznot in Unternehmen so groß wie in Mönchengladbach. Wie die Ausfallraten liegen, welche Branchen am meisten betroffen sind und wie groß der Zahlungsverzug ist.

19.12.2023 , 05:10 Uhr

(v.l.) Chris Proios (Initiative Konjunkturforschung Regional), Jürgen Steinmetz (IHK), André Becker (Creditreform) und Gregor Werkle (IHK) stellten das Risikobarometer vor. Foto: IHK