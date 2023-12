Spende in Mönchengladbach VR-Brillen für die Hochschule Niederrhein

Die Studierenden haben damit die Möglichkeit, praxisnah mit VR-Brillen zu arbeiten, wodurch ein Eintauchen in virtuelle Welten möglich ist. Zugleich werden sie mit Augmented-Reality-Ansätzen vertraut gemacht, bei denen computergenerierte Inhalte nahtlos in die reale Umwelt eingebettet sind. Der reale Mensch arbeitet in einem Büro und gleichzeitig in einer Welt, die sich „nur“ dank der Brille vor seinem Auge abspielt. „Damit wird den Studierenden ein Ort geboten, an dem sie diese Technologien und den aktuellen Stand der Forschung praktisch erleben und auch lernen können, wie sie eigene Anwendungen entwickeln können“, erläutert der Technische Laborleiter Jonas Blattgerste.