Aufstiegs-Playoffs in den Niederlanden Venlos Aufstiegstraum bleibt nach Halbfinal-Hinspiel intakt

Im Halbfinale der Aufstiegs-Playoffs zur Eredivisie hat die VVV Venlo im Hinspiel gegen Almere City am Dienstagabend ein 1:1-Remis geholt – das Rückspiel findet am Samstag statt. Venlos Trainer Rick Kruys begann mit zwei Änderungen im Vergleich zum Viertelfinalspiel in Tilburg, in dem Venlo sich mit einem Tor in der Verlängerung der Nachspielzeit spät für die nächste Runde qualifiziert hatte: Für den verletzten Levi Smans rutsche Daan Huisman in die Startelf, anstelle von Sem Dirks stand zudem Brian Koglin in der Abwehr von Beginn an auf dem Feld.