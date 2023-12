Großes Schulturnier in Mönchengladbach Wie der Mixed-Team-Cup für Tischtennis begeistert

Die Geräuschkulisse: ein permanentes Plopp, Plopp, Plopp. In der Sporthalle des Math.-Nat. Gymnasiums springen die Tischtennisbälle ohne Pause über die 20 aufgestellten Tischtennisplatten – einzig gelegentlich überstimmt durch Lautsprecheransagen, das an irgendeiner Platte nun ein neues Spiel beginnt. „Platte acht, Wettkampfklasse 1, Jungen“, dröhnt es dann durch die Halle. So geht das über mehrere Stunden, rund 250 Spiele sind angesetzt. Auch für das Organisationsteam eine anspruchsvolle Aufgabe, die nur mit einer Excel-Kalkulation zu überblicken ist.