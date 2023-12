Popiesch soll Kandidat in Krefeld sein DEL-Überraschungsteam Bremerhaven vor einem empfindlichen Einschnitt

Die Tabelle der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat sich Alfred Prey schnell auf seinem Handy gespeichert. „Wer weiß, ob ich so etwas in meinem Leben noch mal wieder erleben darf“, sagte der Teammanager der Fischtown Pinguins der Deutschen Presse-Agentur. Der Klub aus Bremerhaven trifft am Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) als Überraschungs-Spitzenreiter auf Meister EHC Red Bull München. Der Verein mit einem der kleinsten Liga-Etats sorgt einmal mehr für Erstaunen in Eishockey-Deutschland. „Unser Budget spiegelt nicht den Tabellenplatz wider“, erklärte Prey.