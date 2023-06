Nachwuchfahrer von Union Nettetal Radsportler Jan van Hees springt in Köln auf das Treppchen

Einen Tag zuvor verpasste van Hees das Treppchen noch knapp. Bei diesem Rennen ging es darum, in jeder der 13 Runden Punkte zu ersprinten. „Das macht das Rennen sehr hart“, sagt der Nachwuchsfahrer. Er verbuchte insgesamt sechs Punkte, bevor seine Kraft mit der Zeit schwand. Durch eine Tempoverschärfung eines Fahrers verlor van Hees schließlich den Anschluss zum Feld. Am Ende verbuchte er den vierten Platz. Danilo Baidoo sprintete in der Gruppe auf Platz sechs.