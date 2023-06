Abstiegsendspiel in der Bezirksliga Giesenkirchen sucht das Drama

Die Rettung war vorzeitig möglich, doch in dieser Spielzeit steht sich Giesenkirchen konsequent selbst im Weg. Beispiel: Der direkte Vergleich mit Willich. Vor fünf Wochen führte Giesenkirchen in Willich mit 4:0, ehe in der Nachspielzeit noch zwei Gegentreffer fielen – der Vorteil im direkten Vergleich war futsch, eine bessere Ausgangslage dahin. Das Spiel fiel in eine Phase, in der Giesenkirchen bis Ende April mit vier Siegen am Stück aus dem Tabellenkeller kletterte. In der Folge vergab Giesenkirchen allerdings seine Matchbälle. Beispiel: Die Niederlage Anfang Mai gegen Meerbusch II. Auswärts führte Giesenkirchen mit 3:0, kassierte dann jedoch den ersten Gegentreffer, zwei Platzverweise und verlor nach Toren in der Nachspielzeit mit 3:4.