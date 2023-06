Aufstiegs-Endspiel gegen Odenkirchen Türkiyemspor mit spätem Tor zum Bezirksliga-Glück

Und früh lief an diesem Samstagabend alles für Odenkirchen. In der 8. Minute zog Evgenij Pogorelov links in den Sechzehner und kam zu Fall. Strafstoß. Kapitän Marcel Schulz trat an, Türkiyemspors Torhüter Arda Akkas kam zwar an den Schuss heran, den Einschlag ins Netz konnte er jedoch nicht verhindern – die frühe 1:0-Führung für Odenkirchen.