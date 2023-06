Nach sechs Jahren im Amt Giesenkirchen-Coach Volker Hansen wechselt zum ASV Süchteln

Hansen arbeitete in den vergangenen sechs Jahren als Trainer in Giesenkirchen und führte die Mannschaft von der Bezirksliga in die Landesliga. Nach einem Doppelabstieg treten die Giesenkirchener im kommenden Jahr allerdings in der Kreisliga A an. Dass Hansen Giesenkirchen verlassen würde, stand bereits im November fest. Zwar bemühten sich die Verantwortlichen anschließend sehr um den Verbleib, konnten Hansen allerdings nicht mehr umstimmen.