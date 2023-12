Bis Januar in Viersen Weihnachtszirkus: „Viersen ist für uns eine zweite Heimat geworden“

Das zwei-stündige Programm wird breitgefächert sein, wie sie schildert, insbesondere richte es sich an Familien mit Kindern. Was dazu gehört: Handstandequilibrilistik, also die Kunst, in außergewöhnlichen Positionen auf den Händen zu balancieren. Luftakrobatik, eine Feuershow, Clowns sowie Dressur-Nummern mit verschiedenen Pferden und einer Exoten-Karawane aus Kamelen, Rindern und Lamas.