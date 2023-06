Triumph in Mönchengladbach Warum es 2006 eine perfekte WM im Hockeypark war

Es war ein wunderbarer Dreiklang, der einen roten Faden hatte: Was geschah bei diesen drei Weltmeisterschaften in Deutschland, erst im Sommer im Fußball, dann im Herbst im Hockey und schließlich im Winter im Handball: Sie hatten etwas Märchenhaftes. Wobei die Hockey- und die Handball-Helden schafften, was die Fußballer nicht schafften: Sie holten den Titel. Der Triumph der Hockeyspieler ereignete sich samt und sonders im Mönchengladbacher Hockeypark.