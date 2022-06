Rathausfest am kommenden Wochenende : Dorfstraße wird zur Festmeile

Rund um das Rathaus wird es am kommenden Wochenende ein großes Fest geben. Auch auf der Dorfstraße wird gefeiert. Foto: Stadt Meerbusch

Meerbusch Nach vier Jahren Pause durch Rathaussanierung und Corona wird das Rathausfest mit Radwandertag am kommenden Wochenende so groß wie nie. Die Dorfstraße wird für den Autoverkehr gesperrt.

Es wird voll rund um das Rathaus im Zentrum von Büderich am kommenden Wochenende, und überall wird es etwas zu entdecken geben. Die Bands „Walking Hats“ und „Sugar Pops“, der Zauberer Peter Vohralik, die Straßenkünstler Frieda, Vera und Fred, die Folklore-Tanzgruppe „Pintiged Foen“ aus der Partnerstadt Fouesnant, die Fußballer des FC Büderich mit Torwand, die Kita „Fronhof“ mit Schminkstand und „Tastgarten“, die Feuerwehr und die Polizei Meerbusch – mit einem deutlich aufgestockten Rahmenprogramm für die ganze Familie wird am Sonntag, 3. Juli, 10 bis 18 Uhr, rund um das Bürgermeisteramt an der Dorfstraße in Büderich das Rathausgartenfest 2022 gefeiert.

Dazu gibt es ein umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken vom Steak vom Biergarten-Grill über das Rathaus-Gartencafé der Meerbuscher Landfrauen bis hin zu regionalen Leckereien am Mini-Foodtruck „Komm zu Potte!“. Der Osterather Weinhandel „Hey Vino“ bietet gute Tropfen, „MiMas Kaffeemobil“ schenkt erlesene Kaffeesorten aus, am Stand „Shake’n Snack“ gibt’s Bubble Tea und japanische Nudeln. Die Stadtwerke schenken Gratis-Wasser für die Radfahrer aus.

Denn kombiniert ist das Fest wie immer mit dem Niederrheinischen Radwandertag, an dem unter dem Motto „Stadt.Land.Genuss“ wieder knapp 70 Kommunen zwischen Rhein und Maas teilnehmen. Auf den mehr als 80 Radrouten, die die Teilnehmerstädte verbinden, werden am 3. Juli wieder über 30.000 Radfahrende aus der gesamten Region erwartet. Bürgermeister Christian Bommers wird um 10 Uhr am Rathaus die ersten Teilnehmer per Startschuss auf die Reise schicken. Danach kann den ganzen Tag über gestartet werden.

„Nach zwei Jahren Rathaussanierung und zwei Jahren Corona-Pause haben die Meerbuscher zweifellos Nachholbedarf. Das Rathausgartenfest wurde von vielen schmerzlich vermisst“, so Stadtsprecher Michael Gorgs. Auch deshalb werde das Fest diesmal größer gefeiert als gewohnt. Erstmals wird im Rahmen der Meerbuscher Klimaschutz-Initiative auch die „Autofreie Dorfstraße“ mit dem Event kombiniert. Dazu wird die Dorfstraße zwischen der Mauritius-Kirche und dem Brühler Weg von 7 bis 22 Uhr komplett für den Autoverkehr gesperrt. Gegenüber dem Rathaus werden Fahrradparkplätze eingerichtet, damit die Abstellplätze nicht zu knapp werden.

„Die Straße soll für einen Tag zur stressfreien Fußgänger-, Flanier- und Spielzone für alle werden“, so Gorgs. Badminton oder Frisbeespielen, ein Picknick mit Familie oder Nachbarn – der Fantasie der Besucher sind keine Grenzen gesetzt. „Alle sind eingeladen, sich spontan einzubringen.“ Die Feuerwehr Büderich stellt ein Löschfahrzeug aus und erklärt Interessierten die Technik, die Polizei Meerbusch kodiert Fahrräder auf der Dorfstraße. Die Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz der Stadtverwaltung wird mit ihrem Klima-Mobil zu Gast sein. Am Klima-Mobil können auch die Radwandertagsteilnehmer ihre Teilnahmekarten abstempeln lassen und am Ende des Tages an einer Verlosung teilnehmen. Am Stand der „Fahrradecke Meerbusch“ werden kleine Pannen beseitigt und neue Fahrradmodelle vorgestellt.

Zentraler Treffpunkt des Festes ist natürlich wie gewohnt der Biergarten hinter dem Rathaus, hier steht auch die Aktionsbühne. Unter www.meerbusch.de gibt’s laufend aktuelle Infos zum Tag und zum Programmablauf.