Neue Bäume für Meerbusch : Fünftes Bürgerwäldchen wächst

Die Stadt, der Umweltverein und Bürger nehmen regelmäßig Anpflanzungen vor – so wie hier in einem Waldstück, das zum Kreis gehört. Foto: Stadt Meerbusch

Meerbusch In einem Waldstück, das zum Kreis gehört, wurden 40 junge Bäume gepflanzt. Die Stadt Meerbusch nimmt jetzt schon Anmeldungen für das Jahr 2023 entgegen.

Sie werden gepflanzt für „die beste Mutter der Welt“, für das neugeborene Enkelkind, die Tochter oder den Sohn oder „damit die anderen Bäume nicht so alleine sind“. Die Rede ist von den Bürgerwäldchen der Stadt Meerbusch . Seit 1998 haben die Stadt und der Umweltverein Meerbusch die Initiative ergriffen, Anpflanzungen mit Unterstützung der Bürger in die Hand zu nehmen. Denn der Wunsch ist bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt groß, in Meerbusch ein grünes Zeichen zu setzten, so die Fachbereichsleiterin Umwelt und Klimaschutz der Stadt Dana Frey,

Was im Jahr 1998 mit der Anlage einer Streuobstwiese begann, hat sich im Laufe der Jahre auf fünf Bürgerwäldchen ausgedehnt. „Wir haben natürlich dazu gelernt“, sagt Dana Frey. Heute werden Bäume angepflanzt, die dem Klimawandel stand halten. Dazu gehören beispielsweise Heinbuchen und Traubeneiche. Im Laufe der Jahre wurden so insgesamt 1376 Bäume gepflanzt. Auch sei man mittlerweile dazu übergegangen, Bestellungen entgegen zu nehmen und den Einkauf zu zentralisieren – „damit sich nicht alle Leute nur auf eine Sorte stürzen“.

Bei der jüngsten Pflanzaktion, an der auch Meerbuschs Bürgermeister Christian Bommers teilnahm, wurde an einem bestehenden Waldstück, das zum Rhein-Kreis Neuss gehört neu gepflanzt. „Natürlich geschah dies in Absprache mit den Kollegen in Neuss“, sagt Fachbereichsleiterin Dana Frey. 40 junge Bäume wurden nun im bereits fünften Bürgerwäldchen gepflanzt, wobei es sich an dieser Stelle bereits um die zweite Aktion diese Art gehandelt habe.