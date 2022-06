Es gibt auch etwas zu gewinnen : Auch Dinslaken macht mit beim Radwandertag

Dinslaken Gestartet wird am Hof Emschermündung.

Um 10 Uhr beginnt in Dinslaken der Radwandertag am Hof Emschermündung. Zwei Rundkurse mit 56 Kilometern (Route 34: Dinslaken – Voerde – Wesel - Rheinberg – Dinslaken) und rund 43 Kilometern (Route 35: Dinslaken – Hünxe – Voerde – Dinslaken) stehen den Teilnehmern zur Auswahl. Alternativ ist auch die Kombination mit anderen Routen denkbar, wie es in einer Information der Dinslakener Stadtverwaltung heißt.

Die Teilnahme an der Verlosung ist ganz einfach: Man muss dazu nur die am Start ausgegebene Stempelkarte an zwei Orten abstempeln lassen und schon nimmt man an der Tombola teil und kann etwas gewinnen. Einzige Vorgabe: Bis 17 Uhr muss man seine Tour beenden und die Stempelkarte an einem der Standorte wieder abgeben. Die begehrten Startkarten sind kurz vor Veranstaltungsbeginn am Infostand der Stadt Dinslaken am Hof Emschermündung erhältlich und müssen bis spätestens 17 Uhr in die dortige Lostrommel eingeworfen werden. Die Ermittlung der Gewinner*innen erfolgt zeitnah nach der Veranstaltung.