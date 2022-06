Zusammenstoß an der Düsseldorfer Straße : Radfahrerin stirbt nach Unfall in Büderich

Die Frau musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort ist sie aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen verstorben (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Büderich In Büderich hat sich am Montagabend ein Verkehrsunfall mit schwerwiegenden Folgen ereignet. Eine beteiligte Radfahrerin ist am Dienstag im Krankenhaus verstorben, wie die Polizei mitteilt.

Zeugen alarmierten am Montag um kurz nach 18 Uhr den Notruf. Sie hatten an der Düsseldorfer Straße einen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Radfahrerin beobachtet. Spuren auf der Fahrbahn zeugten davon, dass es im Bereich der Fußgängerfurt zwischen der Lortzingstraße und der Straße „Im Bachgrund“ zum Zusammenstoß der 79-jährigen Radfahrerin und dem Pkw eines 84-Jährigen gekommen war, so die Polizei. Der Autofahrer wollte in die Düsseldorfer Straße nach rechts abbiegen.

Streifenbeamte, die schnell vor Ort waren, leisteten mit Passanten Erste Hilfe bei der schwerstverletzten 79-Jährigen. Die Frau hatte Kopfverletzungen erlitten. Sie musste von Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden.

Die Polizei sperrte für die Unfallaufnahme die Düsseldorfer Straße vom Kreuzungsbereich der Straßen Im Bachgrund/Lortzingstraße bis hin zur Poststraße.

Am Dienstag wurde bekannt, dass die Seniorin aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarb. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei dauern an.

Die Beamten gehen davon aus, dass es Zeugen des Unfalls geben könnte, die bisher noch nicht zum Geschehen befragt wurden. Die Polizei bittet diese, sich zu melden unter Telefon 02131 300-0.

(RP)