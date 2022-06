Pandemie in Mönchengladbach : Wieso die Stadt jetzt seltener Corona-Zahlen meldet

Das Gesundheitsamt werde aber auch weiterhin am Wochenende arbeiten, so die Gesundheitsdezernentin (Symbolbild). Foto: dpa/Sina Schuldt

Mönchengladbach An Wochenenden und Feiertagen übermittelt das Gesundheitsamt künftig keine Daten zu den Neuinfektionen und Todesfällen. Das ist der Grund.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und die damit verbundene Sieben-Tage-Inzidenz in ganz NRW steigt seit mehr als zwei Wochen kontinuierlich an. Ein Trend, der auch in Mönchengladbach zu beobachten ist. Trotzdem wird die Stadt ab diesem Wochenende nur noch werktags die aktuellen Fallzahlen an das Landeszentrum Gesundheit (LZG) melden. Das teilte die Verwaltung jetzt mit.

Begründet wird der Schritt mit einem Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) des Landes NRW. Dort heißt es, dass die Übermittlungen der Fallzahlen durch das LZG an das Robert-Koch-Institut (RKI) – also von der zuständigen Stelle im Land zu der Stelle im Bund – an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen entfällt. Der Erlass greift seit dem 24. Juni. Und weil das LZG nicht an das RKI meldet, könne auch auf die Meldung der Gesundheitsämter (der Stadt oder des Kreises) an das LZG verzichtet werden, heißt es weiter.

Die Stadt Mönchengladbach nimmt diese Option wahr. In einer Meldung heißt es dazu: „Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach wird deshalb dem Erlass entsprechend ab dem kommenden Wochenende an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen keine Neuinfektionen mehr melden.“ Außerdem verweist die Stadt darauf, dass einige Städte und Kreise schon vergangenes Wochenende keine Zahlen geliefert hätten, was, wie ein Stadtsprecher betont, den Landesschnitt verzerrt hat. „Bereits am vergangenen Sonntag hatten 46 von 53 NRW-Kommunen wie aus der Veröffentlichung des LZG NRW vom Montag, 0 Uhr, hervorgeht, keine Meldung ans Land gemacht“, heißt es in der Meldung der Stadt.

Obwohl nicht gemeldet wird, werde das Gesundheitsamt seine Arbeit am Wochenende und an Feiertagen nicht einstellen, teilt die Gesundheitsdezernentin Dörte Schall mit: „Durch die Anpassung der Meldevorgaben können wir uns aber an diesen Tagen mit verringertem Personal auf wesentliche Aufgaben konzentrieren und die Dienstpläne von Montag bis Freitag mit höherer Personalstärke aufstellen.“ Außerdem betont Schall, dass durch die Umstellung keine statistischen Daten verloren gehen. Ein Stadtsprecher sagt, dass die Daten vom Wochenende künftig gesammelt am Montag an das LZG gemeldet werden, das wiederum an das RKI meldet.