Brauchtum in Meerbusch : Lank- Latum sucht einen neuen Regenten

Dieter Niedzwetzki hat die Königswürde 2018 erhalten und die Lanker Schützen durch die Pandemie geführt. Nun soll sein Nachfolger ermittelt werden. Foto: Georg Salzburg/Salzburg, Georg (salz)

Lank-Latum Beim Vogelschießen am Wochenende achtet der Schützenverein auf den Infektionsschutz. Das Testzentrum hat seine Öffnungszeiten für die Veranstaltung erweitert.

Am Wochenende wird es einen neuen Regenten der St. Sebastianus-Bruderschaft Lank-Latum geben, Brudermeister Jürgen Santen zeigt sich zuversichtlich. Denn die Schützen schießen endlich wieder um die Königswürde – und betonen dabei den Infektionsschutz.

Dieter III. Niedzwetzki hat vier Jahre lang die Schützen regiert, aber jetzt soll mit einem neuen König die Zeitrechnung nach Corona beginnen. Dass es Bewerber geben wird, steht außer Frage. Bevor es aber ernst wird, feiern die Sebastianer am Freitag die große Disco-Party mit DJ Yeti im Festzelt auf dem Schützenplatz ab 19 Uhr. Der Eintritt beträgt sechs Euro an der Abendkasse. Am Samstagmittag beginnt dann der offizielle Teil des Schützenwochenendes. Zunächst zieht das Regiment noch einmal an der Residenz des scheidenden Königs in Latum auf, um Niedzwetzki mit Kriegsminister Detlef Niezwetzki, Finanzminister Heiko Brunner und Ordonanzoffizier Tobias Fells sowie dem Prinzen Tobias Röllges nach einem kühlen Trunk mit klingendem Spiel zum Festplatz an der Wasserstraße zu geleiten. Auf dem Schützenplatz beginnen um 14.15 Uhr die Wettkämpfe um die Pfänder bei Schützen und Jungschützen, bevor anschließend auf den Königsvogel angelegt wird. Damit der erfolgreiche Schütze die Trophäe nicht zerstören muss, wird nur eine schmale Leiste durchgeschossen und der fallende Vogel von einer Fangschnur vor dem Aufschlag bewahrt. Neben dem spannenden Schießen locken aber auch Kirmestreiben und Platzkonzerte an den Ort des Geschehens.

Um dabei ein Höchstmaß an Sicherheit für alle Festbesucher zu gewährleisten, bieten die Lank-Latumer Schützen in Zusammenarbeit mit dem Corona Testzentrum der Firma Passion for Health während des Vogelschießens weiter die Möglichkeit an, sich kostenlos auf eine mögliche Corona-Infektion testen zu lassen. Das Testzentrum wird aus diesem Grund seine Öffnungszeiten am Freitag und Samstag bis 22 Uhr ausweiten. Alle Besucher sind gebeten, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Vor dem angetretenen Regiment werden gegen 18.30 Uhr erfolgreiche Pfänderschützen mit Orden ausgezeichnet und die neuen Amtsinhaber erhalten ihre silbernen Ketten von ihren Vorgängern. Beim anschließenden Krönungsball werden König und Prinz dann gefeiert und verdiente Schützen geehrt.