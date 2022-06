Kunsthandwerkermarkt in Xanten : Die Klever Straße blüht auf

Xanten Beim Altstadtfest in Xanten zeigten Künstler und Handwerker, wie sie arbeiten. So kam die stille Ecke im Stadtkern aus dem Schatten. Hier herrschte reger Andrang.

Hildegard Verhufen hatte ihren Arbeitsplatz am Wochenende von Büderich nach Xanten verlegt – auf die Klever Straße. Dort saß sie an einem Werktisch, ein Brenner stand vor ihr, und wenn sie ihn einschaltete, spuckte er fauchend eine 900 Grad heiße Flamme aus. Verhufen erhitzte darin Glas, um bunte Perlen zu formen.

Die Kunsthandwerkerin war eine von zahlreichen Ausstellerinnen, die am Wochenende ihren Stand auf der Klever Straße aufgebaut hatten. Zwischen Mitteltor und Klever Straße war wieder Altstadtfest in Xanten – zum dritten Mal nach 2018 und 2019 überhaupt, zum ersten Mal seit drei Jahren. Wegen der Corona-Pandemie war es 2020 und 2021 ausgefallen.

Genau das mache das Altstadtfest aus, sagte Verhufen, die von Anfang an dabei ist. Die Besucher könnten den Künstlern und Handwerkern Fragen stellen. Sie sähen, was notwendig sei, um etwas herzustellen, wie aufwendig die Arbeit sei. Dadurch bekämen sie ein Verständnis für den Wert der Waren. An ihrem Stand bot sie unter anderem Ringe, Ohrstecker und Ketten aus Glasperlen an. Sie hat auch eine Ausstellung im Teegeschäft Xantee von Hildegard Stück auf der Klever Straße.