Good-Will-Aktion : Kostenloser Haarschnitt für Geflüchtete

Fadi Luay Admon hat Geflüchteten kostenfrei Haare geschnitten – nicht nur Ukrainern, sondern auch Menschen aus Syrien und dem Irak. Foto: RP/Angelika Kirchholtes

Meerbusch Fadi Luay Admon betreibt einen Barber-Shop in Osterath. Um eine gute Frisur und Bartpflege auch Geflüchteten zu ermöglichen, hat er für diese einen kostenlosen Termin organisiert.

„Schnipp-schnapp, Bart und Haare sind ab.“ Zum kostenlosen Haareschneiden hat Barber Fadi Luay Admon kürzlich in die Begegnungsstätte Pappkarton eingeladen. Ausgerüstet mit Schere, Kamm, Rasierer und Föhn rückte der Inhaber des Barbershops in Osterath dem Kopfhaar von Flüchtlingen und anderen Bedürftigen zu Leibe. Denn eine gute Frisur kostet – und nicht jeder kann sie sich leisten.

„Ich bin auf diese Idee gekommen, als ein ukrainischer Kunde in meinem Geschäft über den Preis verhandeln wollte“, erzählt Fadi. Da habe er ihm lieber kostenlos die Haare geschnitten und sei danach in Kontakt mit Bettina Furchheim vom Pappkarton getreten, um eine Benefiz-Aktion zu starten. Diese sei gleich begeistert gewesen und habe ein Liste mit Kunden erstellt.

Info Ukrainische Geflüchtete in Meerbusch Personen Aus der Ukraine sind hauptsächlich Kinder und Frauen nach Deutschland gekommen. Auch einige Männer mit nicht-ukrainischer Staatsangehörigkeit, etwa ausländische Studenten, sind in Meerbusch untergebracht. Unterbringung Nach wie vor ist ein Großteil der Geflüchteten bei Privatpersonen untergebracht. Außerdem hat die Stadt die ehemalige Kita Sonnengarten zur Unterkunft ausgebaut und hält weitere Räume vor.

Gleich morgens konnte Maxym Voiko auf dem Friseurstuhl Platz nehmen, den die beiden in das Strümper Gebäude, das die Diakonie betreibt, gewuchtet hatten. Der ukrainische Hochzeitsfotograf wollte sich einen Undercut schneiden lassen, damit sein Pferdeschwanz besser zur Geltung kommt. Dankbar nahm er das Gratisangebot an.

Fadi, der aus dem Irak stammt und seit fast 13 Jahren in Deutschland wohnt, ist Friseur aus Leidenschaft. In seiner Heimat gehöre ein Friseurbesuch zur Kultur. Einmal die Woche, manchmal sogar zweimal leiste man sich dieses Vergnügen, berichtet er. „Das ist wie eine Dusche. Danach fühlt man sich richtig wohl.“ Geplaudert und Tee getrunken wird dabei natürlich auch. In seinem Geschäft „Fadi’s Barbershop“ wird neben dem Kopfhaar der Bart gekürzt und gestylt. Je länger der Bart sei, umso mehr Arbeit mache das. Über Kundenmangel braucht er sich keine Sorgen zu machen, denn Barttragen ist derzeit in Deutschland modern.

Bei seinen beiden nächsten Kunden kann Fadi das nicht beweisen. Es sind Ibrahim und Yasin aus Syrien, die noch zu jung für Bartwuchs sind. Doch mit gekonnter Handhabung der Schere zaubert Fadi einen schönen Kurzhaarschnitt hin. Zusammen mit seinem Mitarbeiter Saif frisiert er nun im Viertelstundentakt Männer und Jungen aus Afghanistan, dem Iran und der Ukraine. Sie freuen sich über den guten Schnitt, der auch mit Wachs gefestigt werden kann. Der 30-jährige Fadi ist ein Profi und plaudert mit seinen Kunden, auf deutsch, aber auch in den arabischen Landessprachen. Er selbst scheint seine Berufung und sein Lebensziel in Deutschland gefunden zu haben. Er will bleiben und hat einen deutschen Pass beantragt. Ganz so weit sind die meisten seiner heutigen Kunden noch nicht. Sie stehen noch am Anfang der Bürokratie, sind in der Ausbildung oder möchten, wie die Ukrainer, bald wieder in die Heimat zurück.