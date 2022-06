Verkehr in Meerbusch : Das Ringen um die Kreisverkehre

Meerbusch Vier Kreisverkehre würde die Verwaltung gerne auf Landstraßen im Stadtgebiet einrichten. Verantwortlich dafür ist Straßen.NRW. Dort sieht man derzeit keine Veranlassung, die Stadt will das mit neuen Zahlen ändern.

Vier Kreuzungen im Stadtgebiet stehen auf der Wunschliste der Meerbuscher Verwaltung: An der Einmündung der Schlosstraße in die Xanthener Straße in Strümp, an der Neusser Straße/Römerstraße in Büderich, an der Ecke Krefelder Straße/Mollsfeld in Osterath sowie an der Einmündung der Bösinghovener Straße in die Straße An der Autobahn. Das Problem: Die genannten Knotenpunkte sind Teil des Landesstraßennetzes, damit liegt ihr Ausbau nicht in der Zuständigkeit des kommunalen Verwaltung, sondern in der des Straßenbaubetriebes Straßen.NRW. Und dieser sieht, anders als die Stadt und ein Teil der lokalen Politik, hier keinen Handlungsbedarf gegeben. Dem will Meerbusch nun aber entgegenwirken – und hat eine entsprechende Untersuchung in Auftrag gegeben.