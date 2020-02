Wasserball : Im Bockumer Bad kommt es zum Bruder-Duell

In der Wasserball-Bundesliga stehen für die Damen und Herren des SV Bayer sowie für die Herren der SVK am Samstag Heimspiele auf dem Programm.

(lus) Für die Bundesliga-Mannschaften der Damen und Herren des SV Bayer 08 Uerdingen begann die Trainingswoche vor den Heimspielen am Samstag alles andere als optimal. Wegen des Sturm-Tiefs „Sabine“ wurde aus Sicherheitsgründen die 50-Meter-Traglufthalle am Waldsee am Montag und Dienstag komplett geschlossen. Seit Mittwoch konnten beide Teams dann wieder in das kühle Nass steigen und setzten alles daran, die beiden verlorenen Trainingstage im Wasser wieder aufzuholen.