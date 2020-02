Leichtathletik : Pascal Lewandowski schafft die DM-Norm

Sprinter Pascal Lewandowski vom SC Bayer 05 hatte bei der Regio-Meisterschaft über 200-Meter im Ziel die Nase klar vorne. Foto: Dirk Fußwinkel

Krefeld Der Sprinter des SC Bayer Uerdingen gewann bei der Regio-Meisterschaft den Titel über 200-Meter.

(RP) Seit Wochen kämpfte Krefelds Vorzeigesprinter Pascal Lewandowski um die Norm für die Deutschen Hallenmeisterschaften am 22. und 23. Februar in Leipzig. 6,85 Sekunden über 60 Meter war die vom Deutschen Leichtathletikverband bewusst sehr hoch gesetzte Hürde, um für ein medientaugliches Format bei der DM zu sorgen. Bei den NRW Meisterschaften vor zehn Tagen gelang es dem Uerdinger, bis auf eine Hundertstel an diese Norm heranzulaufen. In Luxemburg sollte dann am vergangenen Samstag eine schnelle Bahn und gute Konkurrenz helfen, doch dieses Mal fehlten Lewandowski drei Hundertstel.

Die letzte Chance vor dem endgültigen Meldeschluss bot sich also am Sonntag bei den Regionsmeisterschaften in Düsseldorf. Den langen Kräfte zehrenden Ausflug nach Luxemburg noch in den Beinen machte bereits der Vorlauf mit 6,97 Sekunden klar, dass man die DM-Qualifikation eigentlich abschreiben konnte.

Trainer Peter Quasten riet dem enttäuschten 1,91-Meter-Sprinter dann auch dazu, die Norm abzuhaken und stattdessen aus Trainingsgründen locker die 200-Meter zu laufen. „Die 200 Meter sind eigentlich Lewas Spezialstrecke“ so Quasten,“ aber mit den engen Kurven in der Halle konnte er sich bisher nie richtig anfreunden“ Doch dann passierte das, was manchmal bei Sportlern passiert, denen der Druck genommen wird. Der Mann vom SC Bayer 05 Uerdingen schoss aus dem Startblock, ging rasant in die erste Kurve und blieb auch über die weitere Distanz locker. Das Ergebnis 21,85 Sekunden, deutliche Hallenbestzeit und neben dem Regionssieg eben auch noch die völlig unverhoffte Qualifikation für Leipzig über 200 Meter (Norm 21,95 Sekunden).