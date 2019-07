Wettkämpfe in Singen : Para-Athleten des TSV sind auf Norm- und Medaillenjagd

Liegt derzeit noch knapp unter der WM-Norm über 100 Meter: Para-Sprinter David Behre. Foto: imago sportfotodienst

Leverkusen Unter anderem für Sprinter David Behre geht es in Baden-Württemberg um die Qualifikation zur WM in Dubai im November.

Insgesamt 17 Para-Leichtathleten des TSV Bayer 04 treten am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften im baden-württembergischen Singen an. Für einige geht es darum, die Normen für die Weltmeisterschaften in Dubai im November oder die Junioren-Weltmeisterschaft in Nottwil zu erfüllen. „Für vier der sechs Nominierten sind die Wettkämpfe in Singen der letzte Härtetest vor der Junioren-WM Anfang August“, sagt Nachwuchstrainerin Helena Pietsch.

Während Noah Bodelier im vergangenen Jahr erstmals international startete, werden Luzie Maesmanns, Tim Jürgens und Nele Moos in Nottwil ihr internationales Debüt geben. Für etablierte Athleten geht es in Singen auch noch um das Ticket für die WM Ende September in Dubai. So liegen David Behre über 100 Meter und Maria Tietze über 100 und 200 Meter sowie im Weitsprung aktuell minimal hinter der WM-Norm.