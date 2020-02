Handball-Verbandsliga : Bei Adler Königshof II liegen die Nerven blank

Nach der 19:24-Schlappe gegen den TV Kapellen ist der Vorsprung auf die Abstiegsränge auf drei Zähler geschmolzen.

Wichtig war, dass der Kader komplett war. „Alle Spieler waren an Bord und die Abläufe stimmten“, sagte Markus Anstötz. Kevin Hollstein spielte dabei als Kreisläufer von Beginn an eine wichtige Rolle. Neben drei wichtigen Toren holte er auch gleich mehrere Siebenmeter heraus. „Unser etatmäßiger Kreisläufer Martin Leuf hat diesmal mit Lucas Terkatz in der Abwehr einen guten Innenblock gebildet, gegen den es Aldekerk schwer hatte durchzukommen“, lobt Anstötzt seine Kollegen. Durch den Sieg hat Grefrath jetzt die Rote Laterne an Rhede weitergereicht und ist nun punktgleich mit dem SV Neukirchen, der auf einem Nichtabstiegsplatz steht.