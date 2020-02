Wasserball-Bundesliga : SV Krefeld 72 verzichtet auf Widerspruch

Der Uerdinger Lazar Kilibarda darf sich auf ein erneutes Wiedersehen mit der SV Krefeld 72 freuen. Mit 32 Toren führt er nach elf Spielen die Torjägerliste in der Wasserball-Bundesliga Gruppe B an. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Nach dem der Einspruch des SV Bayer Uerdingen gegen den Spielausgang des Lokalderbys vom 18. Januar stattgegeben wurde, kommt es nun zu einer erneuten Auflage. Der Termin muss vor dem 21. März festgelegt werden.

Im Sport ist der Gang zu einem Schiedsgericht zumeist immer ein unbequemer Weg, wenn es um eine Entscheidung geht, die von einem Gegner angefochten wird, der sich benachteiligt fühlt. So war es auch am 18. Januar im Spiel der Wasserball-Bundesliga zwischen der SV Krefeld 72 und dem SV Bayer Uerdingen, das die SVK mit 11:0 gewann. Doch direkt im Anschluss erfolgte ein Uerdinger Protest, da auf Seiten der SVK ein Spieler in der besagten Partie wieder ins Wasser gestiegen war, der zuvor schon seine dritte Herausstellung bekommen hatte, und damit automatisch für den restlichen Verlauf nicht mehr eingesetzt wurde. „Wir haben mit einem Tor verloren und diese Situation war aus meiner spielentscheidend“, begründete Bayer-Trainer Rainer Hoppe den Einspruch. Diesem hat der Ligenleiter nun stattgegeben, das Spiel muss wiederholt werden, das Anrecht auf dieses Urteil Widerspruch einzulegen hat die SVK verzichtet.