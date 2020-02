Eishockey : KEV- Schüler peilen die Endrunde an

Das Schüler-Team des KEV; hinten v.li.: Marlon Alves De-Lima, Cilyan Weyhe, Luca Hauf, Maximilian Falk, Justus Ehrich, Jan Wellen, Björn Welters. Mitte v.li.: Michal Cychowski, Tobias Westenrieder, Kai Felix Weber, Philipp von Colson, Henry Karg, David Lebek, Adrian Gromadzki, Tristan Pfeifer, Noah von der Weiden, Dennis Dreyer. Unten lv.li: Leroy Reichel, Brooklyn Beckers, Konstantin Bongers, Dorian Kielbasa, Reemt Pyka (Headcoach), Leon Jessler, Wladek Kielbasa (Teammanager), Berk Ates, Erik Grein, Nico Stasch, Artur Will. Es fehlen: Tatjana Pfeifer, Stepan Gerlach. Nicht mehr im Team: Konstantin Bongers, Noah vd. Weiden. Foto: Dr. Christoph Juergens

Krefeld Für die Mannschaft von Trainer Reemt Pyka beginnt am Wochenende die Qualifikationsrunde um die Teilnahme am Turnier um die Deutsche Meisterschaft. Die Außenseiterrolle bekommt den Schwarz-Gelben gut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die U17 des KEV 81 spielt ab dem kommenden Wochenende in einer sogenannten Meisterrunde um den Einzug in das Endturnier um die Deutsche Schülermeisterschaft im Eishockey. Die vom ehemaligen Pinguine-Profi und langjährigem Co-Trainer der Pinguine Reemt Pyka trainierte Mannschaft qualifizierte sich im Januar durch zwei Siege in Wolfsburg etwas überraschend für die Meisterrunde. „Das war vor der Saison so nicht zu erwarten, macht uns aber natürlich mächtig stolz“, sagte der 2. Vorsitzende und Finanzvorstand des KEV 81 Udo Laue nach der Rückkehr aus Wolfsburg.

Die Auswahl von Trainer Pyka belegte in der Division 1 der Schülerbundesliga Gruppe Nord nach 28 Spielen einen guten dritten Platz. Dabei sammelten die jungen Krefelder 58 Punkte ein und landeten acht Zähler vor dem Lokalrivalen Düsseldorfer EG. Zweiter wurde Berlin mit 61 Zählern und Platz eins belegten die Kölner Junghaie mit 70 Zählern. In der Südgruppe der Division 1 landete Mannheim mit 71 Zählern auf Platz eins vor Landshut mit 55 Punkten und Ingolstadt mit 51 Punkten. Diese sechs Mannschaften spielen in der Meisterrunde vier Teilnehmer für das Endturnier (Ort ist noch offen) aus.

info Spielplan der U17 in der Meisterrunde Sa. 15. 2. 16.30 Uhr Köln (A) Die.18. 2. 18 Uhr Köln (H) Sa. 22.2.19.30 Uhr Landshut (H) So 23.2. 10.30 Uhr Landshut(H) Sa. 29.2. 16.30 Uhr Mannheim(A) So 1.3. 14 Uhr Mannheim (A) Sa. 7. 3. 16 Uhr Berlin (A) So. 8. 3. 10 Uhr Berlin (A) Sa.14. 3. 19.30 Uhr Ingols.(H) So.15. 3. 10.30 Uhr Imgols.(H)

Der KEV trifft zunächst zweimal auf die Kölner Junghaie. Die Bilanz gegen die Domstädter in der Hauptrunde ist mit zwei Siegen und zwei Niederlagen ausgeglichen. Danach stehen zwei Heimspiele gegen Landshut an, bevor es nach Mannheim und eine Woche später nach Berlin geht. Gegen den Hauptstadtclub ist die Bilanz der Krefelder in dieser Saison mit zwei Siegen und zwei Niederlagen ausgeglichen. An den letzten beiden Spieltagen ist der ERC Ingolstadt gleich zweimal in Krefeld zu Gast.