Handball-Oberliga : Strafe gegen Walch ist der Wendepunkt

Krefeld Der TV Oppum unterliegt Spitzenreiter Wölfe Nordrhein, die Adler Königshof siegen souverän gegen Lobberich.

Die Serie des TV Oppum, gegen die vor ihnen in der Tabelle liegenden Teams immer zu punkten, ist gerissen. Gegen den souveränen Spitzenreiter Wölfe Nordrhein setzte es für die Mannschaft von Ljubomir Cutura eine am Ende zwar leistungsgerechte, aber um einige Tore zu hoch ausgefallene 21:29 (14:13)-Niederlage. Dabei hielt das Team lange gut mit dem haushohen Favoriten mit, ließ sich aber im Spielverlauf immer mehr von vielen strittigen Entscheidungen der Unparteiischen aus der Ruhe bringen.

„Da müssen wir einfach souveräner agieren. Ich bin mit einigen Pfiffen auch nicht einverstanden, aber wir dürfen dann nicht so aus dem Konzept geraten“, kritisiert Cutura die Seinen. Knackpunkt der Partie war dabei eine strittige Szene in der 45. Minute, bei der Jan Walch beim Stand von 18:18 eine Zwei-Minuten-Strafe aufgebrummt bekam. Fortan verloren die Gastgeber die Konzentration und der Gast feierte bis zum Ende 11:3 Tore. „Da waren wir zu hektisch und haben unsere Angriffe nicht gut ausgespielt. Sicher kam hier und da auch Pech dazu und der Torwart der Wölfe hat sich gesteigert, dennoch darf uns das nicht passieren“, hadert Cutura, der aber auch sagt: „Der Sieg der Wölfe geht in Ordnung. Er ist nur um einige Tore zu hoch ausgefallen.“ Mit der Leistung seines Teams ist er dennoch nicht unzufrieden. „Die Wölfe stehen nicht grundlos so souverän auf Rang eins. Dass es am Ende so deutlich wurde, haben wir uns trotzdem selbst zuzuschreiben“, sagt er.