Handball Zweite Liga : HSG verliert auch Duell der Kellerkinder

HSG-Neuzugang Sven Eberlein kam für die Eagles gegen den TV Emsdetten zu seinem ersten Zweitligaeinsatz, bei dem er zwei Mal ins gegnerische Tor traf. Foto: Iris Fellmann

Emsdetten Beim TV Emsdetten war es die hohe Quote an technischen Fehlern, die den Ausschlag für die deutliche 23:32-Niederlage gab. Sven Eberlein und Paul Dreyer gaben ihr Debüt in der zweiten Liga.

Beim Handball-Zweitligisten HSG Krefeld sollte das Auswärtsspiel beim TV Emsdetten eigentlich so etwas wie ein Befreiungsschlag werden und endlich der erste Auswärtspunkt erfolgen, doch es kam anders als gewollt. Die Eagles unterlagen klar mit 23:32 (10:15).

Den ersten Rückschlag musste die HSG schon vor dem Anpfiff hinnehmen, denn Abwehrchef Damian Janus war beim Training mit dem Fuß umgeknickt und nicht einsatzfähig. Dieser Ausfall machte sich in den ersten 15 Minuten bemerkbar, denn bis zu diesem Zeitpunkt lag Krefeld schon mit 4:10 im Hintertreffen. „Wir haben etwas gebraucht, um in der Abwehr rein zu kommen. Da standen wir nicht so gut und das tut in dieser Liga natürlich weh“, sagte Jonas Vonnahme.

Auch im Sturm gab es zu Beginn eine kleine Änderung, denn Trainer Felix Linden gab Neuzugang Sven Eberlein die Chance, sich mit ins Team einzubringen. „Das Spiel hat schwierig für uns angefangen, erst Mitte der ersten Halbzeit sind wir wieder heran gekommen“, sagte Eberlein, der vor dem Spiel leicht angespannt war, sich aber zum Ende des Spiels steigerte.

Doch an dem jungen Spieler lag es nicht, dass auf Seiten der Krefelder fast überhaupt nichts klappte. Vielmehr war es die hohe Quote an technischen Fehlern, mit denen sie sich das Leben selber schwer machten. Einen Schockmoment gab es dann in der 25.Minute, bei dem Dorian Wöstmann im Tempogegenstoß unfair von dem Emsdetter Johannes Wasielewski zu Boden gestoßen wurde, mit dem Kopf aufprallte und mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausfiel. Dass es anstatt einer Roten Karte nur zwei Minuten gab sorgte bei den Krefeldern anschließend nur für Kopfschütteln.

Nach der Halbzeit brauchte die HSG dann wieder einige Zeit, um ins Spiel zu kommen. Bezeichnend dafür war die Szene in der 39. Minute, als Karl Roosna bei einem Konter auf das leer stehende Tor der Gastgeber lief, sich aber einen technischen Fehler einhandelte. Mit der Hereinnahme von Josip Cutura am Kreis lief es dann besser, nach dem Treffer von Henrik Schiffmann zum 14:19 bekamen die Eagles etwas die Überhand. Doch ausgerechnet in dieser Phase handelte sich die HSG zwei Zwei-Minuten-Strafen ein, die den Aufwind in Stocken brachten, so dass die Gastgeber ihren Vorsprung weiter ausbauen konnten.

In den letzten fünf Minuten kam Torhüter Paul Dreyer zu seinem Zweitligadebüt. „Die Zweite Liga ist schon ein anderes Kaliber als A-Junioren Bundesliga“, stellte er dabei fest.