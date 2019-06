Leichtathletik : SC Bayer Uerdingen bei den Pfingstsportfesten erfolgreich

Krefeld Gleich an drei verschiedenen Orten überzeugten die Leichtathleten mit Siegen und Bestleistungen.

(RP) An den Pfingstsportfesten in Gladbeck, Fränkisch-Crumbach, Bad Oeynhausen und Mönchengladbach nahmen auch in diesem Jahr wieder einige Athleten des SC Bayer 05 Uerdingen teil. Erschwerte Bedingungen hatten die Teilnehmer beim 16. BORSIG-Meeting in Gladbeck mit zum Teil starken und wechselnden Winden. Trotzdem zeigte Anne-Catherine Wasser bei den Frauen über 400 Meter Hürden in 60,38 Sekunden eine gute Leistung und gewann ihren Wettkampf. Pascal Lewandowski wurde im A-Finale über 100 Meter der Männer Zweiter in 10,78 Sekunden. Im Vorlauf war er bereits bestleistungsnahe 10,67 Sekunden gesprintet, hat jedoch leichte Rückenprobleme, die ihn aktuell in der Beschleunigungsphase beeinträchtigen. Bestzeit lief Philipp Ippen als Dritter im B-Finale in 11,09 Sekunden. Das gelang auch Marie Windheuser als Siegerin des B-Finals über 100 Meter der weiblichen Jugend U18 in 12,56 Sekunden. Bestleistung Nummer drei ging an Anna Keyserlingk über 200 Meter in 25,80 Sekunden, die als U18-Jugendliche in der U20 antreten musste und dort Fünfte wurde.