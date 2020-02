Wasserball : Wasserballer der SV Krefeld 72 im Dauereinsatz

Eventuell muss das Derby zwischen Bayer und der SVK (weiße Kappen) vom 20. Januar wiederholt werden. Die Uerdinger haben Protest eingelegt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Das Team spielt in der Bundesliga und im Pokal. Bayer fährt nach Köln und hat Protest gegen Derby-Niederlage eingelegt.

(lus) Die Bundesliga-Wasserballer der SV Krefeld gehen am Wochenende gleich zweimal ins Wasser. Am Samstagabend (18 Uhr) treten sei bei Aufsteiger Düsseldorf im Rheinbad an. Am Sonntag (16.30 Uhr) ist im Badezentrum Bockum der OSC Potsdam im Viertelfinale des DSV Pokals zu Gast.

Der Düsseldorfer SC hat sich bisher in der Liga ordentlich geschlagen und seine Heimstärke mit einem sicheren Erfolg gegen Weiden unter Beweis gestellt, ist also ein Gegner, den man im eigenen Wasser nicht unterschätzen darf. Beide Mannschaften kennen sich aus vielen Trainingsspielen gut, werden sich aber trotz des guten persönlichen Verhältnisses untereinander in ihrer ersten Bundesliga-Begegnung nichts schenken.

Tags darauf tritt die SVK dann als krasser Außenseiter im Pokalspiel gegen den aktuellen Dritten im Deutschen Wasserball an. Anders als im Fußball ist es im Wasserball extrem selten, dass ein hoher Favorit im Pokal stolpert. Aber die Krefelder wollen es den Potsdamern trotzdem nicht zu leicht machen und das Spiel möglichst lange offen halten. Die Zuschauer können sich sicherlich auf ein attraktives Wasserballspiel freuen, wie in dieser Saison immer, bei freiem Eintritt.

Nach den spannenden Derby-Partien geht es für die Bundesliga-Herren des SV Bayer Uerdingen 08 Schlag auf Schlag weiter. Am Samstag fährt das Team um Trainerduo Hoppe und Schledorn zum Tabellenführer nach Köln. „Wir wollen unseren positiven Trend nutzen, wobei Köln sicherlich als Favorit in die Partie geht. Nach jetzigem Stand können wir komplett antreten.“, so Hoppe, der auf die wichtigen Punkte im Kampf um den Aufstieg hofft.