Leichtathletik : Traum erfüllt: SGL-Staffel erfüllt DM-Norm

Langenfeld Langenfelder Sprinter steigern sich bei NRW-Meisterschaften über 4x100 Meter auf 47,99 Sekunden.

Weil die vier Sprinter nahezu perfekte Wechsel zeigten, konnten sie die eigene Bestmarke sogar um 1,5 Sekunden drücken. Über Rang sieben im starken Teilnehmerfeld und die Fahrkarte zu den nationalen Titelkämpfen am 6./7. Juli in Bremen freuten sich nicht nur die jungen Athleten, sondern auch die am Erfolg beteiligten Trainer. „Das haben sich die Jungs verdient, eine perfekte Vorstellung“, sagte Thomas Eich, „DM in Bremen? Läuft bei uns.“