Wasserball : SVK 72 feiert Derby-Sieg gegen Bayer Uerdingen

Krefeld Eigentlich gibt es bei jedem Lokalderby, egal in welcher Sportart, immer eine gewisse Vorfreude auf beiden Seiten. Bei der SV Krefeld 72 war diese am Mittwochabend im Spiel der Wasserball-Bundesliga beim SV Bayer Uerdingen allerdings stark gedämpft.

Es zeigt sich aber im Wasserball, dass das Verhältnis zwischen den Städten Krefeld und Düsseldorf gut ist. Das wäre auch im Fußball so, wenn die Fortuna ihren Konflikt mit der Stadt Düsseldorf um die Merkur Spiel-Arena endlich lösen würde. Aber auch auf sportlicher Ebene geht es freundschaftlich zu. So trainiert die SVK gemeinsam mit dem Düsseldorfer SC im Wasser, obwohl beide Teams in der B-Gruppe direkte Konkurrenten sind. „Man kann dabei einiges ausprobieren. Nur wenn wir in der Bundesliga dann gegen den DSC spielen, dann macht es keinen Sinn die taktischen Finessen vorher zu verraten“, verrät Vogel. Bisher hat er den Eindruck die Spieler haben es verkraftet, auswärts zu trainieren. „Wenn es aber längerfristig so weiter läuft, dann zerrt das sicherlich an den Nerven. Auch für mich ist das nicht einfach, wenn ich den Spielern sonntags abends nicht sagen kann, wo wir an den nächsten Tagen trainieren können“, sagt Vogel, der gestern von der Stadt das Okay bekam wieder ins Bockumer Badezentrum zurückzukehren.