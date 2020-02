Leichtathletik : Bayer mit Medaillenchancen zur Hallen-DM der Jugend

Krefeld (RP) Hoch in den Nordosten der Republik nach Neubrandenburg geht es am Wochenende für die Teilnehmer der Deutschen Jugendhallen- und Winterwurfmeisterschaften. Der SC Bayer 05 Uerdingen entsendet neun Jugendliche mit teilweise guten Chancen nach Mecklenburg-Vorpommern.

Die größte Überraschung der Wintersaison ist dabei Anna Keyserlingk im Dreisprung; zumindest für den Nachwuchs-Bundestrainer Jens Hoyer, der die 16-jährige Deutsche Freiluft-Vizemeisterin nicht in den C-Kader aufnahm. Nun muss er sehen, dass Keyserlingk mit ihrer Hallenbestleistung von 12,66 Metern sogar die Meldeliste der U20 anführt. Die Hülserin aber will von einer Favoritenstellung nichts wissen: „Ich wäre sehr glücklich mit irgendeiner Medaille. Wenn ich in die Nähe meiner Bestleistung komme, ist das möglich“.

Ebenfalls mit vorne dabei kann Hammerwerferin Nele Frisch in der U18 sein. Allen Unwägbarkeiten einer Winterwurfmeisterschaft zum Trotz wäre ein Platz auf dem Treppchen zumindest keine Überraschung. Gleiches gilt für Cynthia Kwofie über 200-Meter der U20. Wenn die Tendenz ihrer bisherigen Läufe anhält und sie ihre Hallenbestleistung von derzeit 24,59 Sekunden noch einmal deutlich verbessern kann, ist eine Medaille für den Neuzugang aus Köln drin. In diesem Sog könnte auch die 4x200- Meter-Staffel (Kwofie/Keyserlingk/Maya-Semsch/Srumf) eine endlaufreife Vorstellung abliefern.