Handball-Verbandsliga : Adler II im Derby gegen St. Tönis unter Druck

Krefeld TS Grefrath reist zum Kellerduell nach Rhede.

(lus) In der Handball-Verbandsliga steht am Wochenende das Derby zwischen der Turnerschaft St. Tönis und Adler Königshof II im Brennpunkt des Geschehens. Die Gastgeber können wahrscheinlich wieder auf Torwart Andreas Paas bauen, der seit dieser Woche im Training ist. Trainer Zoran Cutura war bei der jüngsten Niederlage in Lürrip mit der Einstellung seines Team nicht hundertprozentig zufrieden: „Die muss gegen die Königshofer unbedingt besser werden, die im Angriff sehr gefährlich sind, besonders durch Tim Leigraf auf der halblinken Position. Wenn sie spüren, dass gegen uns was zu holen ist, wird es schwer.“