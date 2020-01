SV Krefeld 72 gegen SV Bayer Uerdingen : Wollthans Trainer-Premiere im Wasserball-Derby

Krefelld (F.L.) Wenn am Samstag um 17 Uhr das Lokalderby in der Wasserball-Bundesliga zwischen der SV Krefeld 72 und dem SV Bayer Uerdingen angepfiffen wird, dann gibt es auf Uerdinger Seite eine Prämiere zu feiern.

Nachdem der bisherige Bayer-Trainer Milos Sekulic seine Zelte am Niederrhein abgebrochen und sich Richtung Berlin verabschiedet hat, ist die Trainerposition am Waldsee vakant. Zwar wurde intensiv nach einem Nachfolger gesucht, das war aber bislang nicht erfolgreich. So wurde kurzerhand im eigenen Verein umgebaut.