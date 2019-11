Endrunde um die Deutsche Meisterschaft : Wasserball-Nachwuchs holt zwei Titel

Krefeld Die weibliche U20 des SV Bayer Uerdingen gewinnt im heimischen Aquadome die Deutsche Meisterschaft, die U14 der SV Krefeld 72 dominiert im Bockumer Badezentrum und wird ebenfalls Deutsche Meister.

Die Uerdinger starteten in die Endrunde gegen den West-Nachbarn Bochum nach einem stotternden Beginn mit einem 20:13, danach hatte die Mannschaft um Damen-Coach George Triantafyllou auch den ETV Hamburg mit 15:11 fest im Griff. Zur Kraftprobe wurde dann das nächste Spiel gegen Heidelberg, wo Bayer zunächst mit 1:3 zurücklag, aber Dank vier Treffer in Folge durch Aylin Fry wieder auf die richtige Spur zurück kam und am Ende mit 16:9 die Oberhand behielt. Da mit Hannover der ärgste Konkurrent um den Titel kurz zuvor gegen Bochum verloren hatte, war eben dieser für Uerdingen ganz nah greifbar. Unbeirrt davon gab es diesmal gegen Hannover einen Traumstart für die Gastgeberinnen. Mit 7:1 beendeten sie das erste Viertel und damit auch jeden letzten Zweifel an ihrer unangefochtenen Favoritenrolle. Am Ende des Tages stand ein 20:7 auf der Anzeigetafel. Wer nach diesem Auftritt nicht mehr am Beckenrand stand war Bayer-Trainer Triantafyllou. Der Grieche, der vor drei Jahren an den Waldsee kam, feierte mit dem Uerdinger Nachwuchsteam seine erste Deutsche Meisterschaft. Sein Fluchtversuch vor dem obligatorischen Wurf ins Wasser scheiterte kläglich, so dass das ganze Team sich vor einer vollen Tribüne im Wasser feiern ließ. Neben dem Pokal sicherte sich Aylin Fry mit 29 Treffern in vier Spielen den ersten Platz in der Torschützenliste des Turniers und bestätigte damit erneut ihre aktuelle Formstärke. Nach dem Spiel ließ das Team das Turnier mit einer Meisterfeier in der vereinseigenen Gaststätte ausklingen.