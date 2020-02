Fußball-Landesliga : Im Tabellenkeller wird es enger

Krefeld Fußball-Landesligist VfR Fischeln ist wieder auf einen Abstiegsplatz abgerutscht und am Sonntag gegen den Tabellenfünften 1. FC Mönchengladbach Außenseiter.

(uwo) Ohne eigenes Zutun rutschte der VfR Fischeln unter der Woche wieder auf einen Abstiegsplatz ab, weil der SV Hönnepel-Niedermörmter sein Nachholspiel beim VfL Giesenkirchen gewann und sich damit selbst über den Strich schob. Doch das war für die Krefelder nicht die einzige schlechte Nachricht in den vergangenen Tagen. Denn auch die anderen Konkurrenten punkten, so dass das Feld der vom Abstieg bedrohten Teams viel enger zusammen rückte. Neben dem überraschenden Dingdener Erfolg über VSF Amern (1:0) gelang auch der Holzheimer SG gegen Fichte Lintfort ein wichtiger Dreier. Kaum eingeplante Punkte stünden daher auch dem VfR gut zu Gesicht. Diese Chance bietet sich morgen im Heimspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach (15.30 Uhr), der als Tabellenfünfter klar favorisiert ist. Will der VfR einen Coup landen, muss er vor allem Oguz Ayan ausschalten. Denn der Torjäger besticht durch eine beeindruckende Quote: in 19 Spielen erzielte der 24-Jährige bereits 32 Treffer.