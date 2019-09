Fußball-Landesliga : Himmelmann kämpft mit Fischeln um den Anschluss

Krefeld Der VfR Fischeln muss als Landesliga-Schlusslicht das Heimspiel gegen Rhede gewinnen. Aber auch Teutonia St. Tönis ist gegen Rhede in Zugzwang.

Die nächste Chance hat der VfR am Sonntag (15.30 Uhr) gegen die SGE Bedburg-Hau. Der Aufsteiger kommt mit der Empfehlung eines 2:1-Sieges über Teutonia St. Tönis und scheint mit zehn Punkten in der neuen Liga angekommen zu sein. Die Schwierigkeit wird sein, die kompakte Abwehr der Gäste zu knacken. Mit vielen Chancen ist daher nicht rechnen. Umso mehr ist Effektivität gefragt. Respekt hat Himmelmann vor allem vor Stürmer Falko Kersten: „Ihn gilt es auszuschalten.“ Bis auf Phillip Grund ist die personelle Lage unverändert. Der Routinier hat erneut muskuläre Probleme und fällt zwei bis drei Wochen aus.

Teutonia St. Tönis – VfL Rhede. In den letzten drei Wochen gab es für Teutonia nichts zu Feiern. Dreimal in Folge blieb die Elf von Trainer Bekim Kastrati sieglos und musste mit ansehen, wie die Konkurrenz um die ersten beiden Plätze davon zog. Aktuell beträgt der Rückstand fünf Punkte. Ein dickes Brett nach nur sechs Spieltagen und angesichts der eigenen Ansprüche zweifellos eine enttäuschende Ausbeute. Damit setzten sich die Teutonen vor dem Heimspiel gegen den VfL Rhede (Sonntag, 15 Uhr) selbst unter Druck, den Negativtrend so schnell wie möglich zu stoppen. Kastrati fordert von seiner Mannschaft, die vorhandene Qualität auf den Platz zu bringen: „Das ist ein enorm wichtiges Spiel für uns. Rhede ist ein guter Gegner. Und ich erwarte 110-prozentigen Einsatz um wieder in die Erfolgsspur zu kommen.“