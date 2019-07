Fußball : 3:0-Siege für VfR Fischeln und Teutonia St. Tönis

Krefeld Die meisten Team im Amateurfußball haben mit der Vorbereitung begonnen.

(WeFu) Aufsteiger SV Vorst, mit den Neuzugängen Tim Hildebrandt und Matheos Mavroudis in der Anfangsformation - der später noch von Anrath gekommene Sven Paulsen saß erst einmal auf der Bank -, verlor sein erstes Testspiel gegen den VfL Repelen, der in der vergangenen Spielzeit den Aufstieg in die Landesliga nur knapp verpasst hatte, mit 1:3 (0:1). Per Kopf sorgte dabei Kai Baumeister für das zwischenzeitliche 1:2 (58.). Marvin Böhm (11.), Yassin Ait Dada (47.) und Ilias Taj (82.) trafen bei den Gästen. Beim 3:0 (0:0) des Landesligisten VfR Fischeln gegen den klassentieferen VfL Willich war das 1:0 von Milad Baneshi kurz nach dem Seitenwechsel der Dosenöffner (48.). Lars Werth-Jelitto (65.) und Niklas Geraets lagten nach (79.).

Ebenfalls mit 3:0 (2:0) gewann Teutonia St. Tönis gegen den VfL Tönisberg. abei legte Burhan Sahin schon nach 46 Sekunden vor. Danach war noch zweimal Neuzugang Malik Cakmakci erfolgreich (39./64.). Der dritte Treffer war ein verwandelter Elfmeter nach Foul an Gianni Wittenberg.