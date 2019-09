Trotz der Misserfolgsserie : KFC-Trainer Vogel weicht nicht von seinem Weg ab

Krefeld KFC-Trainer Heiko Vogel hält an seiner Mannschaft trotz der Misserfolgsserie fest. Gravierende Veränderungen werde es nicht geben, sagt der der 43-Jährige und begründet dies auch.

Wenn man nicht mehr weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis – heißt es oft. Im Sport gibt es ein Pendant dazu: Da gibt es dann einen Mannschaftsabend oder ein Kabinenfest. Da soll miteinander gesprochen werden, das soll den Zusammenhalt fördern und die Stimmung heben. So etwas gab es in den vergangenen Tagen dann auch beim KFC Uerdingen. Der Fußball-Drittligist ist in der Meisterschaft seit sechs Spielen ohne Sieg und im Pokal gegen den Viertligisten Rot-Weiss Essen ausgeschieden. So darf es natürlich nicht weiter gehen.

Kein Vorwurf an Dorda, was soll er anderes sagen? Aber das das bekommen die Fans nun schon seit neun Monaten zu hören. So lange schon hält die Krise des KFC an. So lange sind viele allerdings noch gar nicht dabei. Trainer Heiko Vogel auch nicht. Er kam am 30. April, sollte sich die Mannschaft ansehen, die Schwächen benennen und sie gezielt verstärken. Das war ein kluger Schachzug, und er hat zwar wenig ausgemistet, aber viele Neue geholt. Aber besser geworden ist es nicht. Und nun?