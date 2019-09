Handball-2.Bundesliga : Kapitän Gentges sitzt auf der Bank

Tim Gentges (am Ball) stellt sich als HSG-Kapitän in den Dienst der Mannschaft. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Spielmacher hofft, dass der Spielwitz wieder kommt und das Team den ersten Punktgewinn feiert. Am Freitag um 19 Uhr bestreitet die HSG Krefeld ihr erstes Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga beim TuS Lübbecke.

In der 2. Bundesliga hat die HSG Krefeld ihre ersten drei Meisterschaftsspiele absolviert, die allesamt in der Glockenspitzhalle stattfanden. Die ernüchternde Bilanz lautet zwar null Punkte, doch es hätte durchaus den ein oder anderen Zähler geben können. Entsprechend war bei allen Spielern nach der Niederlage gegen den TV Emsdetten der Frust sehr groß. Gerade gegen diesen Gegner, aber auch eine Woche zuvor gegen Rimpar, zeigte die Mannschaft, dass sie zweitligareif ist, aber hat eben dieses noch nicht konstant über 60 Minuten gezeigt.

„Das stimmt, wir haben noch nicht alles abgerufen, was wir eigentlich können“, gibt sich David Hansen selbstkritisch. Der 1,93m große Rückraumspieler der Eagles hat beim EHV Aue sowie bei TuSEM Essen genügend Erfahrung in der 2. Bundesliga gesammelt und weiß die aktuelle Saison auch sehr gut einzuschätzen. „Der Sprung von der Dritten Liga in die 2. Bundesliga ist schon riesengroß. Letzte Saison, wo wir Drittligameister geworden sind, da hat uns unsere individuelle Klasse geholfen. Jetzt haben wir es mit körperlich betonten und kompakteren Abwehrreihen zu tun“, sagt der Rechtshänder, der in allen Partien in der Anfangsformation stand und bisher mindestens einmal ins Tor traf.