Tennis : Slomka trifft auf Bulla

Krefeld Die Partie steht im Blickpunkt der Endspiele um die Tennis-Kreismeisterschaften.

(alg) Wenn es die Wetterverhältnisse zulassen, dann werden am Samstag die restlichen Endspiele der Tennis-Kreismeisterschaften auf den Anlagen des TC Blau-Rot sowie des SC Bayer Uerdingen im Stadtpark ausgetragen. Wegen Regens mussten die Titelkämpfe am vergangenen Wochenende abgebrochen werden. „Wir hoffen, dass wir diesmal mehr Glück mit dem Wetter haben“, sagt Organisator Ralf Balve. Der Kreissportwart hat selbst noch eine „Hängepartie“ in der Altersklasse 55 auszutragen. Sein Spiel gegen Klaus Rudowski (Crefelder TC) findet um 12 Uhr statt. Beide spielen im nächsten Jahr gemeinsam in einer Mannschaft, da Balve vom CSV Marathon zum Crefelder TC wechselt. Parallel dazu findet das Endspiel der Herren 70 statt zwischen Richard Pardon (Blau-Weiß) und Wolfgang Sprenger (GWG). Im Mittelpunkt steht das Finale der Herren B (13.30 Uhr) in dem sich die beiden Uerdinger Moritz Slomka (Blau-Rot) und Felix Bulla (SC Bayer) gegenübersehen.